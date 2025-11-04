BIST 10.914
Ahmet Davutoğlu'nun 'MOSSAD' iddiasına Ümit Özdağ'dan meydan okuma

ANKARA'da Ahmet Davutoğlu ile Ümit Özdağ arasındaki polemik konuşuluyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ için “MOSSAD’dan brifing alarak yetişeceksin” demişti. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, “Zerre kadar cesaretin varsa gel" sözleriyle Davutoğlu'na meydan okudu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı eleştirmişti. Ümit Özdağ, altılı masayı kastederek, “CHP’nin samimi seçmenlerinin oylarına ihanet edip AK Parti’ye yöneliyorlar” açıklamasında bulundu.

"MOSSAD’DAN BRİFİNG ALIYORSUN"
Bu sözlere yanıt veren Ahmet Davutoğlu, Özdağ'a sert çıktı. Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

-“Sen MOSSAD’dan brifing alarak yetişeceksin, utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak, yabancı devletlerden değil, milletinden güç almaktır”.

ÜMİT ÖZDAĞ HODRİ MEYDAN DEDİ
Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Ümit Özdağ, geçmişteki dava sürecini hatırlatarak meydan okudu:

-“Mahkeme kayıtları ortada. Davutoğlu daha önce de aynı iftirayı attı, sonra ‘kastetmedim’ diyerek geri adım attı”

'BEBECAN’I DA GETİR"

-“Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel istediğin TV’de tartışalım. Korkma gel, Türk milletinin önünde konuşalım. İstersen Bebecan’ı da getir, siz ikiniz ben tek başıma!”

