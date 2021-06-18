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Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu kaza yaptı! Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralı

Demirören Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu kaza yaptı! Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu Kırklareli'nde kazaya karıştı. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.

Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu kaza yaptı! Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp, halkla bir araya geldi. Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı. 

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Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu kaza yaptı! Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralı

Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.

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Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu kaza yaptı! Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralı

Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu kaza yaptı! Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralı

 Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi.

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