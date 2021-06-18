Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu kaza yaptı! Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp, halkla bir araya geldi. Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı.