Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu kaza yaptı! Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu Kırklareli'nde kazaya karıştı. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp, halkla bir araya geldi. Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı.
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Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı.
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Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi.
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