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Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete kizdere tepkisi!

RİZE İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taşocağına karşı köylülerin protestoları sürerken Gelecek Partisi, alanda inceleme yapmak istedi. Ancak Gelecek Partisi tarafından yapılan müracaata Valilik ret cevabı verdi.

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Gelecek Partisi, “doğa ve çevre katliamı yapıldığına ilişkin” iddialara yönelik parti yetkililerinden oluşan bir heyeti bölgeye gönderme talebini yazılı olarak Rize Valiliği’ne gönderdi.

Valilik talebe “sokağa çıkma yasağı”nı gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuya dair sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Davutoğlu şunları kaydetti:

Rize İkizdere'de doğa ve çevre katliamı yapmaya izin var! Yaşananları yerinde görüp inceleme yapmak isteyen parti yöneticilerimize izin yok! Utancınızı yasaklarla saklayamazsınız! Yasak biter bitmez Gelecek Partisi olarak haklı davalarında hemşehrilerimizin yanında olacağız!

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