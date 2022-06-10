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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan Hazine Bakanı Nureddin Nebati'ye: O beyin sende yok

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ağır konuştu. Davutoğlu, Bakan Nebati için "Ekonomiyi yönetmek için beyin lazım o beyin de sende yok" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya’da STK, basın mensupları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada döviz kurundaki artış nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi eleştirdi.

Davutoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sözlerine gönderme yaparak "Ekonomiyi yönetmek için senin gözüne ihtiyaç yok. İyi bir beyne ihtiyaç var. O beyin de sende yok!" ifadelerini kullandı.

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