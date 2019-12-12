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Ahmet Davutoğlu yeni partisiyle ilgili son dakika gelişmesi

Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Yeni partinin adı ve logosu kesinleşirken, yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı’na sunuyor.

Ahmet Davutoğlu’nun partileşme çalışmalarında sona gelindi. Davutoğlu’nun parti kuruluş dilekeçesini bugün saat 13:30’da İçişleri Bakanlığı’na verecek.

Gelecek Partisi

Davutoğlu ve kurmayları, “Gelecek Partisi” ismini verdikleri yeni partilerinin ismi ve kuruluş dosyasını bugün (12 Aralık) saat 13.30'da İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak.

Parti logosu Çınar yaprağı

Partinin Kurucular Kurulu'nda yer alan üst düzey bir yetkiliye göre, parti logosunun anlamı, partinin ulaşmayı hedeflediği kitleye verilen bir mesaj.

Euronews Türkçe’nin partinin kurucular kurulunda yer alan üst düzey bir isme dayandırdığı habere göre; partinin logosu ise “yeşil çınar yaprağı” olacak.

Lyon merkezli yayın kuruluşunun Türkiye masasına gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, “Çınar yaprağı, kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor” dedi.

Tanıtım toplantısı yarın yapılacak

Partinin tanıtım toplantısı ise Cuma günü (13 Aralık) Ankara'da bir otelde gerçekleşecek

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