Ahmet Davutoğlu gölge kabine için bugün düğmeye basıyor

Geçtiğimiz günlerde resmen ilan edilen Gelecek Partisi’nde vitrin şekilleniyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün gerçekleştirilecek toplantıda A takımını ve 'gölge bakanları' seçecek.

Bugün gerçekleştirilecek kritik toplantıda Davutoğlu A takımını ve 'Gölge bakan' şeklinde tabir edilen, kabinede bulunan 16 bakanı takip edecek isimleri belirleyecek.

Gelecek Partisi’nin başkanları

Parti Başkanlık Kurulu üyeleri birim başkanlıklarından oluşan genel başkan yardımcılıklarından teşekkül ediyor. Parti Başkanlık Kurulu üyeleri; Siyasi İşler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanlığı, Politika İzleme Kurulu Koordinatörlüğü, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, İnsan Hakları Başkanlığı, Parti İçi Eğitim Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı, Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, Kadın Politikaları Başkanlığı, Gençlik Politikaları Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Başkanlığı ve Genel Sekreter’den oluşuyor.

Gölge bakanlar seçilecek

Politika İzleme Kurulu (PİK) sadece Genel Merkez bünyesinde ve doğrudan Genel Başkan’a bağlı olarak oluşturulan bir kurul olarak çalışacak. Genel Başkan PİK üyeleri arasından bir koordinatör seçecek.

16 bakanlığı izleyecek politika izleme birimleri adeta bir “gölge” bakan gibi çalışacak, haftalık raporlar hazırlayacak. Bakanlıkların icraatları yakın mercek altına alınacak.

Politika İzleme birimleri şöyle:

1. Adalet Politikaları Başkanlığı

2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanlığı

3. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı

4. Dış Politika Başkanlığı

5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Politikaları Başkanlığı

6. Gençlik ve Spor Politikaları Başkanlığı

7. Hazine ve Maliye Politikaları Başkanlığı

8. İçişleri Politikaları Başkanlığı

9. Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı

10. Eğitim Politikaları Başkanlığı

11. Savunma Politikaları Başkanlığı

12. Sağlık Politikaları Başkanlığı

13. Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı

14. Tarım ve Orman Politikaları Başkanlığı

15. Ticaret Politikaları Başkanlığı

16. Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanlığı.