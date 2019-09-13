Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti son dakika açıklamalar

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

AK Parti hükümetlerinde; 2 yıl Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı, 5 yıl Dışişleri Bakanlığı yapan ve geçtiğimiz hafta 3 isimle birlikte ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu ekibiyle birlikte bugün son dakika açıklamasıyla partisinden resmen istifa etti.

Davutoğlu'na AK Parti'den ihraçları istenen eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

Partisinden önce davrandı!

Hakkında bugün çıkması beklenen ihraç kararı için “Ak Parti aldığı kararla kuruluş felsefesini ihraç ediyor” diyen Davutoğlu, partisine “Artık millete fayda ve çözüm üretemezler” diye yüklendi.

Tabelalar geçici ilkeler kalıcıdır

Davutoğlu “Ak Partililere teşekkür ediyoruz ancak veda etmiyoruz. Tabelalar geçici ilkeler kalıcıdır” dedi.

Yeni parti duyurusu

“Yeni bir siyasi yola çıkmak bizim içini tarihi bir sorumluluk ve milletimiz için yükümlülük haline gelmiştir” diyen Davutoğlu sözlerini “Herkesi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeyi davet ediyoruz” diye noktaladı.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İşletilen sürecin tüzük kurullarının uygulandığı bir işlem değil sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. AK Parti tabanına kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın teri verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz