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Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme

Eski Hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrasında twitter hesabından yaptığı "Anlaşıldı, bu sezon çok TATLI geçecek" paylaşımla MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya göndermede bulundu.

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Fenerbahçe, sezonun açılış maçında Çaykur Rize spor'u son dakikalarda Jose Sosa'nın attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Anlaşıldı, bu sezon çok TATLI geçecek" paylaşımında bulunarak bu sezon göreve başlayan MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya göndermede bulundu.

"ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR"
Çakar ayrıca, Fenerbahçe'nin ikinci penaltısına da "Son dakika penaltısı tam bir şeytan işi. Çünkü 'ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon tatlı geçecek

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