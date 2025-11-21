Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına şoke eden sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar, Victor Osimhen'in sakatlığını değerlendirdi ve Galatasaray'ın zorlu sürecine dikkat çekti. Osimhen'in iki haftalık sakatlığından dolayı Mauro Icardi'nin tatilini uzatarak takıma dönüşünü geciktirmesini eleştiren Çakar, "Mauro Icardi bazı konularda adam değilmiş. Osimhen sakatlandığı an uçağa atlayıp gelmeliydi. Tatilini uzattı ve kıtalararası uyku sorunu yaşayacak" dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da üst üste gelen sakatlık haberleri can sıkıyor.

Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığını değerlendiren Ahmet Çakar, "Osimhen'in iki hafta sakatlığı Galatasaray'ı etkiler. Bu sürenin geçmesi yetmez, eski formuna dönmesi zaman alacaktır. Galatasaray'ın üzerinde bir karabulut oluştu. Fenerbahçe ile arasındaki fark 8 puana çıkabilecekken 1'e indi, şimdi de Osimhen sakatlandı" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ HAFTA HER ŞEYİ BELİRLER"

Galatasaray'ın zorlu fikstürüne dikkat çeken Çakar, kritik haftaların kapıda olduğunu vurgulayarak, "Union SG'ye takılabilirsin, bu normal. Gençlerbirliği'ne puan kaybedebilirsin, sonuçta Kocaelispor'a yenildin. Ama Fenerbahçe'ye de yenilirsen o zaman tehlike çanları başlar" ifadelerini kullandı.

"ADAM DEĞİLMİŞ"

Ahmet Çakar, Mauro Icardi'nin tatilden geç dönmesini sert ifadelerle eleştirerek, "Osimhen sakatlandığı an Icardi'nin uçağa atlayıp gelmesi gerekirdi. Tatilini uzattı, kıtalararası uyku problemi yaşayacak. Bazı konularda adam değilmiş" dedi.