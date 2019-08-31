Ahmet bulut paylaştı! Radamel Falcao Galatasaray'da

Galatasaray son dakika transfer haberleri! Menajer Ahmet Bulut, Instagram hesabından Kolombiyalı golcünün müjdesini verdi. Strasbourg ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Falcao'nun Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Transferin son günlerinde menajer Ahmet Bulut, instagram hesabından Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile yaptığı paylaşımda ateşi yaktı. Falcao'nun Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'ın yaklaşık 1 aydır transferi için yoğun uğraş verdiği Falcao, sarı kırmızılılara çok yakın. Fransa'da Monaco kulübüyle görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut, Falcao ile fotoğrafını paylaşarak emoji ateşini yaktı. Monaco'nun bu hafta Strasbourg ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Falcao'nun Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

İşte o paylaşım;