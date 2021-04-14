Ahmet Altan tahliye edilecek mi? Avukatı açıkladı

Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, Yargıtay'ın verdiği tahliye kararının kendisine tebliğ edilmediğini söyledi. Çalıkuşu, "Ahmet Altan'ı almak için Silivri'ye gidiyoruz" dedi.

Abone ol

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu.

Gülen yapılanmasının medya ayağına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla Ahmet Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Nazlı Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

BBC Türkçe’ye açıklamada bulunan Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, kendisine henüz bir tebliğ yapılmadığını ancak haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Tahliye için Silivri Cezaevi’ne gittiğini belirten Çalıkuşu, “Dün Yargıtay’a tahliyesi için dilekçe verdim. AİHM de dört yıldır devam eden hukuksal zorbalığa son verdi. Evrensel hukuk ve değerler şaşmaz... Ama hukuksal zorbalık kayda geçer... 15 Temmuz yargıyı fena hırpaladı. Oysa Ahmet Altan’ın tutuklu olması adına hiçbir eylemi yok. Dün bu da kayıt altına alındı. Şimdi Silivri yolundayım ve Ahmet’i alacağız” diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'in Altan'ın başvurusu ile ilgili dün açıkladığı kararında, tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna ve "emniyet ve güvenlik", "adil yargılanma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Nazlı Ilıcak ise Kasım 2019'da tahliye edilmişti.