Ahmet Ağaoğlu 'B.kunu çıkarmasın' dedi, Avcı istifa etmeye niyetlendi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Galatasaaray mağlubiyeti sonrasında, “Kadro dışı isteğiyle gelmesinler. B.. çıkarmasınlar” sözleri ortalığı sarstı. Abdullah Avcı'nın istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.

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Trabzonspor, Süper Lig’in 15. hafta maçında Galatasaray’a sahasında 2-0 mağlup oldu. Skordan çok Karadeniz ekibinin oynadığı oyun taraftarı ve camiayı tatmin etmezken Teknik Direktör Abdullah Avcı da maç sonu yaptığı açıklamada oyuncu grubuna dikkat çekti. Ancak asıl bombayı ise Başkan Ahmet Ağaoğlu patlattı. G.Saray mağlubiyeti sonrasında uçakla İstanbul’a dönen Ağaoğlu, “Kadro dışı isteğiyle gelmesinler. B... çıkarmasınlar” sözleriyle ortalığı sarstı.

“Benim o sözümün muhatabı Avcı değil''

Ahmet Ağaoğlu’nun, bu sözleriyle oyuncuların yetersiz oluşuna vurgu yapan Teknik Direktör Avcı’ya göndermede bulunduğu ve hocanın istifayı düşündüğü de iddia edildi. 61 Saat’e konuşan Ağaoğlu, “Benim o sözümün muhatabı Avcı değil. Yönetimdeki birkaç arkadaş. Onlar kadro dışı ile ilgili önerilerle geliyor. Videoyu sızdıran kendi desin. Ben tahmin ediyorum” dedi.