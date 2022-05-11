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Ahlaksızlığın danikası! Melis Sezen kanunen suç işliyor: Ahmet Çakar Sadakatsiz Camdaki Kız'ı hedef aldı

Ahlaksızlığın danikası! Melis Sezen kanunen suç işliyor: Ahmet Çakar Sadakatsiz Camdaki Kız'ı hedef aldı

Eski milletvekili Ahmet Çakar, Akit TV'deki programda Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen ve Camdaki Kız dizisini hedef alarak demediğini bırakmadı.

Ahlaksızlığın danikası! Melis Sezen kanunen suç işliyor: Ahmet Çakar Sadakatsiz Camdaki Kız'ı hedef aldı

Akit TV'de ekrana gelen programda Sabri Balaman'ın konuğu olan bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, kılık kıyafet üzerinden sert eleştiriler yaptı.

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Ahlaksızlığın danikası! Melis Sezen kanunen suç işliyor: Ahmet Çakar Sadakatsiz Camdaki Kız'ı hedef aldı

Kanal D'de yayınlanan dizileri hedef alan Çakar "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor." dedi. 

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Ahlaksızlığın danikası! Melis Sezen kanunen suç işliyor: Ahmet Çakar Sadakatsiz Camdaki Kız'ı hedef aldı

Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetiyle ilgili Çakar "Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar.  Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." diye konuştu. 

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Ahlaksızlığın danikası! Melis Sezen kanunen suç işliyor: Ahmet Çakar Sadakatsiz Camdaki Kız'ı hedef aldı

Sezen'in göğüs dekolteli kıyafetinin 'kanunen suç' olduğunu belirten Çakar "Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur." ifadelerini kullandı. 

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