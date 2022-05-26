'Ahlaksızlığı özendiriyor' denildi! Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso fena patladı: Sapıklığı...
Ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.
Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı.
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Anadolu Gençlik Vakfı, Mosso'nun kentte konser düzenlemesine "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir." diyerek tepki gösterdi.
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Açıklamasında Mosso'yu hedef alan Anadolu Gençlik Vakfı "Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" dedi.
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Mosso'yla ilgili ani bir karar alan belediye sanatçının konserini iptal ederek afişlerden fotoğrafını çıkardı.
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