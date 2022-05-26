BIST 2.442
DOLAR 16,35
EURO 17,52
ALTIN 967,84

'Ahlaksızlığı özendiriyor' denildi! Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso fena patladı: Sapıklığı...

'Ahlaksızlığı özendiriyor' denildi! Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso fena patladı: Sapıklığı...

Ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

'Ahlaksızlığı özendiriyor' denildi! Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso fena patladı: Sapıklığı...

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı.

118
'Ahlaksızlığı özendiriyor' denildi! Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso fena patladı: Sapıklığı...

Anadolu Gençlik Vakfı, Mosso'nun kentte konser düzenlemesine "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir." diyerek tepki gösterdi.

218
'Ahlaksızlığı özendiriyor' denildi! Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso fena patladı: Sapıklığı...

Açıklamasında Mosso'yu hedef alan Anadolu Gençlik Vakfı "Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" dedi. 

318
'Ahlaksızlığı özendiriyor' denildi! Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso fena patladı: Sapıklığı...

Mosso'yla ilgili ani bir karar alan belediye sanatçının konserini iptal ederek afişlerden fotoğrafını çıkardı. 

418