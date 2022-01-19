Ahlaksız teklifle hayatının şokunu yaşadı! Eskişehir'de mesaj atınca olanlar oldu: ‘Evli misin’ diye sordu

Ahlaksız teklifle karşılaşan Seher Sarıkaya, “Bazen gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsanlar ekmek parası kazanmak için verdikleri mücadele bu olmamalı. İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum." dedi.