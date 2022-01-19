Ahlaksız teklifle hayatının şokunu yaşadı! Eskişehir'de mesaj atınca olanlar oldu: ‘Evli misin’ diye sordu
ESKİŞEHİR’de yaşayan Seher Sarıkaya, iş ilanı için sosyal medyadan ulaştığı şahsın ahlaksız teklifine maruz kalınca hayatının şokunu yaşadı.
Eskişehir’de temizlik işi yapan Seher Sarıkaya, sosyal medyada iş ilanlarına bakarken, “Pazar günü ev temizliği yapılacak” diye paylaşım yapan Sevcan U. isimli şahsa mesaj yoluyla ulaştı.
Temizlik yapılacak evin adresini öğrenen Sarıkaya, ücret konusunda da anlaşmaya vardığı Sevcan U.’nun mesajlaşma esnasında yazdığı “Gel beraber çalışalım, günlük bin TL kazanırsın” teklifi karşısında şaşkınlık yaşadı.
Sosyal medya hesabından mesajlaşmaları yayınlayan Sarıkaya, “İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı” sözleriyle olaya tepki gösterdi.
Ahlaksız teklifle karşılaşan Seher Sarıkaya, “Bazen gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsanlar ekmek parası kazanmak için verdikleri mücadele bu olmamalı. İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum." dedi.