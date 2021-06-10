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Ahlaksız teklifi kabul etmeyen oyuncu Salma Hayek her şeyi anlattı

Ahlaksız teklifi kabul etmeyen oyuncu Salma Hayek her şeyi anlattı

Dünyaca ünlü aktris Salma Hayek yıllar önce yaşadığı iğrenç olayla ilgili itirafta bulundu.

Ahlaksız teklifi kabul etmeyen oyuncu Salma Hayek her şeyi anlattı

Meksika doğumlu 54 yaşındaki Salma Hayek, 2002 yılında sürrealist ressam Frida Kahlo'nun sanat ve yaşam hikâyesini konu alan biyografik filmde rol almıştı.

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Ahlaksız teklifi kabul etmeyen oyuncu Salma Hayek her şeyi anlattı

Hayek, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun anlatıldığı filmin dağıtımcısı, ABD'de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein'in kendisini de cinsel istismara kalkıştığını 2017'de açıklamıştı. 

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Ahlaksız teklifi kabul etmeyen oyuncu Salma Hayek her şeyi anlattı

Aktris, Weinstein'in kendisiyle cinsel ilişkiye girme isteğini reddettiğini söylemişti.

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Ahlaksız teklifi kabul etmeyen oyuncu Salma Hayek her şeyi anlattı

InStyle dergisine konuşan 54 yaşındaki oyuncu, uğradığı tacizi daha önce anlatmadığı için pişman olduğunu söyledi.

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