Ahlaksız teklifi kabul etmeyen oyuncu Salma Hayek her şeyi anlattı
Dünyaca ünlü aktris Salma Hayek yıllar önce yaşadığı iğrenç olayla ilgili itirafta bulundu.
Meksika doğumlu 54 yaşındaki Salma Hayek, 2002 yılında sürrealist ressam Frida Kahlo'nun sanat ve yaşam hikâyesini konu alan biyografik filmde rol almıştı.
Hayek, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun anlatıldığı filmin dağıtımcısı, ABD'de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein'in kendisini de cinsel istismara kalkıştığını 2017'de açıklamıştı.
Aktris, Weinstein'in kendisiyle cinsel ilişkiye girme isteğini reddettiğini söylemişti.
InStyle dergisine konuşan 54 yaşındaki oyuncu, uğradığı tacizi daha önce anlatmadığı için pişman olduğunu söyledi.