Ahlaksız teklif itirafı! Barış Kılıç'ın hayatı sıra beklerken değişti son halini gören şok oldu
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'da Kaya Ekinci karakterini canlandıran 43 yaşındaki Barış Kılıç, yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı öncesi konuştu.
Yasak Elma, Evlat Kokusu, Oyunbozan, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Barış Kılıç, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2014’te Hürriyet Pazar’da Türkiye’nin en seksi erkeği seçilmiştin. Üzerinden 7 sene geçti. Değişti mi bir şeyler?
7 sene önceki halimden başka bir kafaya geçtim. O dönem böyle bir teveccüh aldım. Ama geçen bu süre her anlamda bana çok şey kattı. Başka yönlerimi de keşfettim. Şimdi daha olgunum ve bu olgunluğun bana iyi geldiğini düşünüyorum.
Kendini hâlâ seksi hissediyor musun?
Yaş alma, tecrübe edinme, hayatla harmanlanma, fanlar, projeler... Hayallerim daha büyüdü. Başka şeylerin peşinden koşmaya başladım.
Birçok paylaşımının altında sana “Seni yerim” demişler...
İnsan insanı beğenebilir, bunda bir sorun yok. Ama sosyal medyayla geldiğimiz nokta çok tedirgin edici. Herkes kendini herkesin sahibi gibi görüyor. “O mecraya girmişsen sana istediğim yorumu yaparım” diyorlar. Bizim zamanımızda bu işler daha zor ve kıymetliydi.