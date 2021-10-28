'Ahlaksız teklif aldım, tacize uğradım' deyip EDHO'nun Candan'ı Arzu Yanardağ itiraf etti: Ensest...

1-2 hafta vizyonda kalıyor: Yanardağ "İyi işlerin dijital kanallarda yayınlanıyor olması ve izleyiciye daha kolay ulaşması da buna bir etken. Ama ben yine toparlayacağına inanıyorum çünkü yine güzel işler var ancak çok da görünür olmuyor, 1-2 hafta vizyonda kalıyor." ifadelerini kullandı.