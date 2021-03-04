'Ahlak yoksunluğu' deyip Gülten Kaya tepki gösterdi! Ahmet Kaya'nın o görüntüleri çıkarılacak

Yayınlanmama talebinin dile getirildiği dilekçede "Davalı Erbay Medya şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin Türkiye sınırları içinde ve dışında yayınlanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca filmin televizyon, internet, sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarında gösterime girmemesi, çoğaltılmaması ve dağıtımının durdurulması için acilen ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz." ifade edildi.