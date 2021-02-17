Ahırda bu işe başladı 3 yıl kurutuyor! Batman'da yapıp dört bir yana satıyor
BATMAN'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Nuri Erten 50 yıldır mesleğini aşkla sürdürüyor.
Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Nuri Erten, bir süre çobanlık yaptıktan sonra ahşaba merakı olduğunu fark etti. Ahırda testere ve keserle marangozluğa başladı.
Marangozluğu 23 yıl Batman’da sürdüren Mehmet amca, Muş’a taşındıktan sonra da ağaçlara şekil vererek mesleğini sürdürüyor.
İki oğlu ve bir yeğenini de ahşap işleme sanatıyla tanıştıran Mehmet amca, evinin bahçesinde kurduğu atölyede beşik, sandık, sandalye, masa, baston, kürsü, kaşık gibi birçok el emeği göz nuru ürün üretiyor.
Batman’ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyünde dünyaya geldiğini anlatan Mehmet Nuri Erten, 20 yaşına kadar orada çobanlık yaptığını söyledi.