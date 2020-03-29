AHBAP kurucusu Haluk Levent'e koronavirüsle mücadelede ünlülerden destek yağdı!

Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcudan arka arkaya destek mesajları geldi.