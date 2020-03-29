AHBAP kurucusu Haluk Levent'e koronavirüsle mücadelede ünlülerden destek yağdı!
Türkiye'de Koronavirüs salgını sonrası sıkıntı çeken ailelere, sosyal medya hesabından yardım kampanyası çağrısı başlatan AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent'e ünlülerden destek yağdı.
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan coronavirüs hayatı olumsuz etkiledi. Virüsten korunmak için evlerine çekilen insanlar ise zor günler yaşamaya başlarken, sosyal sorumluk projeleriyle tanınan ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada bir çağrıda bulundu.
AHBAP derneği vasıtasıyla Türkiye'nin birçok yerinde, birçok insana yardım eli uzatan şarkıcı Haluk Levent, coronavirüs salgını sonrası evlerine çekilen, sıkıntı yaşayan insanlara sessiz kalmadı. Ünlülere Twitter üzerinden çağrı yapan Levent'e destek yağdı.
Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcudan arka arkaya destek mesajları geldi.
Juventus forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, "Dayanışma Günleri" için 500 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.