Ahbap Derneği soruşturmasında 45 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

DEPREM YARDIMLARINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Soruşturmanın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Ahbap Derneği aracılığıyla toplanan bağışların kullanımına ilişkin başlatılan incelemeler üzerine yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık tarafından İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve özel denetim raporları ile derneğin envanter ve mali kayıtları, banka hareketleri, şüpheli ifadeleri ve diğer delillerin incelendiği bildirildi.

İncelemelerde, İzmit'teki depolarda depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çok sayıda yardım malzemesinin çürümeye terk edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

4,3 MİLYAR LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak amacıyla derneğe toplam 4,3 milyar lira bağış yapıldı. Bu tutarın 4,2 milyar liralık bölümünün harcandığı belirtildi.

Toplanan bağışların 950 milyon liralık kısmının 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak çekildiği, bu işlemlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu bildirildi.

Ayrıca 2 milyar liranın üzerinde bir tutarın konut projelerinde, 1 milyar liranın üzerinde tutarın ise mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı tespit edildi.

HARCAMALAR BİLİRKİŞİ HEYETLERİNCE İNCELENİYOR

Başsavcılık, konut ve okul harcamalarının TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından incelendiğini açıkladı.

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin incelemelerin ise ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından yürütüldüğü bildirildi.

NAKLİYE ŞİRKETİ ÜZERİNDEN MENFAAT İDDİASI

Soruşturma kapsamında, dernekle organik üyelik bağı veya muhasebe ilişkisi bulunan bazı şüphelilerin nakliye şirketi kurduğu ve deprem yardımlarının taşınması üzerinden kişisel menfaat sağladığına yönelik tespitlere de ulaşıldığı belirtildi.

Kamu kurumlarına teslim edildiği bildirilen bazı yardım malzemelerinin ise faturalarda belirtilen miktarlardan daha az olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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53 ŞÜPHELİ HAKKINDA OPERASYON

Söz konusu tespitlerin ardından 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik beşinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 45 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında aralarında Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent’in de bulunduğu 27 şüpheli tutuklanmıştı.