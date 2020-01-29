AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent deprem yardımları konusunda uyardı

Deprem bölgesini gezdiğini, yaraların sarılması gerektiğini anlatan Levent, sözlerine şöyle devam etti:

TIR'lara atıp bir şeyler göndermeyin: "Bakan beylerle de görüştük. Eksikler muhakkak var. Lütfen Türkiye'de kim sesimi duyuyorsa ne olur yeni şeyler göndermeyin. TIR'lara atıp bir şeyler göndermeyin. Bunu önce Valilik ile görüşün. Nereye ne gönderileceğini bilin, biz girdiğimizde 2-3 kamyon gördük. Niye dağıtacaklarını bilmiyorlar. Sokakta kimi görseler veriyorlar. Bu doğru bir sistem değil. Bu depremdeki insanlara zarar veren bir sistem. Onun için muhakkak bu sisteme ayak uydurmak lazım."