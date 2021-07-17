Ah Ayşenur Arslan Ah...

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı ya, birileri kına yakarken, birileri de yeni rektörün belirlenmesindeki kriterleri masaya yatırdı bile..

Rektör kim olacak, Üniversite'nin içinden biri mi olacak bekleyip göreceğiz. Biz bekliyoruz ama Ayşenur Arslan'ın acelesi var, sabır edecek zamanı yok anlaşılan. Celal Ülgen'i almış karşısına, "Söyle bakim" diyerek başlıyor, sonra işi İslam'a, namaza, duaya getiriyor.

Yaptığı hep aynı. Karşısına oturttuğu kişilerden küfür bekliyor, hakaret bekliyor, saygısızlık bekliyor. Kimi uyuyor, kimi uymuyor. Atilla Sertel de biliyorsunuz cami cemaatine hakaret etmişti. Cemaatin tespih çekerken dolar euro dediğini ballandıra ballandıra anlatan Sertel, Ayşenur ablasıyla birlikte pür neşe olmuşlardı. Kahkahaları her yeri inletiyordu.

Ayşenur Arslan bu, boşu yok maşallah. Geçmişte de CHP'nin silahlanması gerektiğini söylemişti hatırlayın. PKK'nın silahlandığını ve iktidara karşı başarılı olduğunu söylemiş, CHP'nin de tıpkı PKK gibi silahlanması gerektiğini ifade etmişti.

Yani neredeyse her hafta bir Ayşenur Arslan vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Alıştık galiba, tepkisiz olmamız o yüzden.