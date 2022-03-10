Ağzını fena bozdu küfür etti! Jartiyerli pozlarını paylaşan Serel Yereli'den seks ve cinsellik açıklaması
Her yaptığı hamleyle magazin gündeminde yer alan genç şarkıcı Serel Yereli cesur pozlarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisiyle tanınan 26 yaşındaki Serel Yereli, geçtiğimiz yıllarda İngiltere'ye yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan Yereli müzik kariyerine yoğunlaştı.
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Şimdilerde Yereli ilk klibinin çekimleri için kamera karşısına geçen güzel isim pozlarıyla olay olmuştu.
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Jartiyer giydiği anları paylaşan Yereli bu pozları daha sonra hemen silmişti.
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Yereli pozlarını yorumlara kapatarak yeniden yükleyip tekrar yorumlara açmıştı.
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