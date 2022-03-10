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Ağzını fena bozdu küfür etti! Jartiyerli pozlarını paylaşan Serel Yereli'den seks ve cinsellik açıklaması

Ağzını fena bozdu küfür etti! Jartiyerli pozlarını paylaşan Serel Yereli'den seks ve cinsellik açıklaması

Her yaptığı hamleyle magazin gündeminde yer alan genç şarkıcı Serel Yereli cesur pozlarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Ağzını fena bozdu küfür etti! Jartiyerli pozlarını paylaşan Serel Yereli'den seks ve cinsellik açıklaması

Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisiyle tanınan 26 yaşındaki Serel Yereli, geçtiğimiz yıllarda İngiltere'ye yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan Yereli müzik kariyerine yoğunlaştı.

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Ağzını fena bozdu küfür etti! Jartiyerli pozlarını paylaşan Serel Yereli'den seks ve cinsellik açıklaması

Şimdilerde Yereli ilk klibinin çekimleri için kamera karşısına geçen güzel isim pozlarıyla olay olmuştu. 

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Ağzını fena bozdu küfür etti! Jartiyerli pozlarını paylaşan Serel Yereli'den seks ve cinsellik açıklaması

Jartiyer giydiği anları paylaşan Yereli bu pozları daha sonra hemen silmişti.

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Ağzını fena bozdu küfür etti! Jartiyerli pozlarını paylaşan Serel Yereli'den seks ve cinsellik açıklaması

Yereli pozlarını yorumlara kapatarak yeniden yükleyip tekrar yorumlara açmıştı.

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