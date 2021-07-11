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'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu! İntihar eden İlyas Tetik'e rest mi çekti?

'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu! İntihar eden İlyas Tetik'e rest mi çekti?

İntihar eden keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik ile ilgili Bülent Ersoy'dan açıklama geldi.

'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu! İntihar eden İlyas Tetik'e rest mi çekti?

Bülent Ersoy, önceki gün Pendik'teki bir açılışa katıldı. Elbisesini gösterişli pırlantalarıyla tamamladığı görülen Ersoy'un lüks marka çantası da dikkatlerden kaçmadı. 

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'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu! İntihar eden İlyas Tetik'e rest mi çekti?

Şarkıcının çantasının dünyada sadece iki adet olduğu ve bir diğerinin ise Amerikalı şarkıcı Nicki Minaj'da yer aldığı öğrenildi.

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'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu! İntihar eden İlyas Tetik'e rest mi çekti?

Öte yandan Pendik’te Diva’yi görmek isteyen vatandaşlar, trafiği saatlerce kilitledi.

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'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu! İntihar eden İlyas Tetik'e rest mi çekti?

Bülent Ersoy, açılışın ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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