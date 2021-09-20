Ağzından kaçırdı: Kovulduk! Alkollü yayına çıktı dendi Bülent Ersoy gerçeği açıkladı Twitter'da rezil oldu
Star TV'de ekrana gelen Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programında yaşananlar sosyal medyada olay oldu.
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı 19 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına başladı. Programın ilk bölümüne konuk olan ünlü isim Yıldız Tilbe oldu.
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Benzemez Kimse Bize programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti.
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Bülent Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.
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