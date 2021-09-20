BIST 1.401
DOLAR 8,70
EURO 10,19
ALTIN 490,31

Ağzından kaçırdı: Kovulduk! Alkollü yayına çıktı dendi Bülent Ersoy gerçeği açıkladı Twitter'da rezil oldu

Ağzından kaçırdı: Kovulduk! Alkollü yayına çıktı dendi Bülent Ersoy gerçeği açıkladı Twitter'da rezil oldu

Star TV'de ekrana gelen Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programında yaşananlar sosyal medyada olay oldu.

Ağzından kaçırdı: Kovulduk! Alkollü yayına çıktı dendi Bülent Ersoy gerçeği açıkladı Twitter'da rezil oldu

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı 19 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına başladı. Programın ilk bölümüne konuk olan ünlü isim Yıldız Tilbe oldu. 

140
Ağzından kaçırdı: Kovulduk! Alkollü yayına çıktı dendi Bülent Ersoy gerçeği açıkladı Twitter'da rezil oldu

Benzemez Kimse Bize programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

240
Ağzından kaçırdı: Kovulduk! Alkollü yayına çıktı dendi Bülent Ersoy gerçeği açıkladı Twitter'da rezil oldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti.

340
Ağzından kaçırdı: Kovulduk! Alkollü yayına çıktı dendi Bülent Ersoy gerçeği açıkladı Twitter'da rezil oldu

Bülent Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.

440