Ağzından kaçırdı! CNN Türk'te koronavirüs paniği
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de erkek bir hastada koronavirüse rastlandığını duyurdu. CNN Türk spikeri, koronavirüsün İstanbul'da tespit edildiğini söylemesi üzerine ekranda kısa süreli panik yaşandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvuran erkek bir hastada koronavirüse rastlandığını söyledi.
Koca'nın açıklamaları tüm televizyonlarda son dakika başlığıyla duyurulurken; CNN Türk spikeri Duygu Kaya, Koca'nın hasta mahremiyeti nedeniyle açıklamadığı ayrıntıyı canlı yayında tüm Türkiye'ye duyurdu.
İlk koronavirüs vakası İstanbul'da mı?
Kaya, ilk koronavirüs vakasına İstanbul'da rastlandığını söyledi. Kısa sürede sosyal medyada birlerce kişinin paylaştığı görüntülerde Kaya, kendisine gelen uyarıyla ekranda kısa süreli panik yaşadı.