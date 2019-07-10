Ağzı ile tuttuğu kalemle üç üniversite bitirdi üç kitap yazdı

Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları Bölümü'nde çalışan ve annesiyle birlikte yaşayan Mucurluoğlu, engellerin hayatını etkilemesine izin vermediğini belirtti. Her yaşantının kendi içinde çok değerli olduğunu söyleyen Mucurluoğlu, "'Örnek olmak' yerine 'dikkat çekmek' kelimesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, bu dikkati çekene kadar çok zorluklar çektik. Mimari yapılardan tutun, dışlanma noktasına kadar birçok noktada olumsuzlukla karşılaştık. Ama bizim en büyük şansımız kendimizi geliştirebilmemiz ve bu esnada edindiğimiz dostlarımız, çevremiz, yakınlarımız. Bu yüzden mücadele ederek kazanılan her şeyin değeri vardır. Hayata tutunmayı asla bırakmıyorum" dedi.