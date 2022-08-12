Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba hangisi?

Araç piyasasındaki hareketlilik ve sıfır araç fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşları otomatik olarak ikinci el araçlara yönlendirdi. Özellikle son dönemde ikinci el arabaların satışlarının patlaması dikkatlerden kaçmadı. İşte Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar ve fiyatları...