Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba hangisi?
Sıfır araç fiyatlarına gücü yetmeyen vatandaşlar, gözünü ikinci el arabalara çevirmiş durumda. İşte Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba araçlar ve fiyatları...
Araç piyasasındaki hareketlilik ve sıfır araç fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşları otomatik olarak ikinci el araçlara yönlendirdi. Özellikle son dönemde ikinci el arabaların satışlarının patlaması dikkatlerden kaçmadı. İşte Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar ve fiyatları...
2017 – FIAT Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Sedan
95
Fiyatı: 320 bin TL
2018 – RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Sedan
110
Fiyatı: 550 bin TL
2016 – VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Sedan
120
Fiyatı: 745 bin TL