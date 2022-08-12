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Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba hangisi?

Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba hangisi?

Sıfır araç fiyatlarına gücü yetmeyen vatandaşlar, gözünü ikinci el arabalara çevirmiş durumda. İşte Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba araçlar ve fiyatları...

Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba hangisi?

Araç piyasasındaki hareketlilik ve sıfır araç fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşları otomatik olarak ikinci el araçlara yönlendirdi. Özellikle son dönemde ikinci el arabaların satışlarının patlaması dikkatlerden kaçmadı. İşte Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar ve fiyatları...

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Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba hangisi?

2017 – FIAT Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Sedan

95

Fiyatı: 320 bin TL

221
Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba hangisi?

2018 – RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Sedan

110

Fiyatı: 550 bin TL

321
Ağustos ayında en çok satılan ikinci el araba hangisi?

2016 – VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Sedan

120

Fiyatı: 745 bin TL

421