Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi öldü

Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'in de takip ettiği çalışmalarda jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri anne ve iki çocuğu ile yıldırım isabet eden Yardımcı'nın cansız bedenine ulaştı. Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını öğrenen yakınları, hastane önüne akın etti.