Ağrılara dayanamadı! 43 yaşındaki Fransız oyuncu ötanaziyle hayatını sonlandırdı

Fransız oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis, kasık fıtığı tedavisinin ardından yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle 43 yaşında Belçika'da ötanaziyle yaşamına son verdi. Euronews’te yer alan habere göre, Denis'in avukatı Philippe Courtois, müvekkilinin kararının aylar boyunca çektiği şiddetli ağrıların ardından alındığını açıkladı.

'YOĞUN ACILARIN SONUCU'

Courtois, Denis'in Namur'da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından ötanazi kararı verdiğini belirterek, “Arnaud Denis’in aldığı karar, Namur’da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından verildi. Vücudu artık onu taşıyamıyordu. Vücudu üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Arnaud Denis’in ölümü, aylardır maruz kaldığı yoğun acıların sonucudur” ifadelerini kullandı.

FITIK AMELİYATININ ARDINDAN SAĞLIK SORUNLARI BAŞLADI

“Les Liaisons dangereuses” (Tehlikeli İlişkiler) ve “Les Femmes savantes” (Bilmiş Kadınlar) gibi tiyatro yapımlarıyla tanınan Denis'in sağlık sorunları, 17 Temmuz 2023'te sağ kasık fıtığı nedeniyle polipropilen ağ implantı yerleştirilmesinin ardından başladı.

Ameliyatın sonrasında çeşitli sağlık sorunları yaşayan Denis, implantı Nisan 2024'te ABD'de çıkarttırdı. Daha sonra kendisine, adjuvana maruz kalmaya bağlı inflamatuvar bir reaksiyon olarak tanımlanan ASIA sendromu kapsamında miyaljik ensefalomiyelit teşhisi konuldu.