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Ağrı'da silahlı saldırı haberi kan dondurdu! 3 kişiyi kafalarından vurarak öldürdü

Ağrı'da silahlı saldırı haberi kan dondurdu! 3 kişiyi kafalarından vurarak öldürdü

AĞRI'da 3 kişi korkunç bir şekilde öldürüldü. Pompalı tüfekli saldırgan, karı-koca ve çoban olduğu öğrenilen kişileri kafalarından vurdu. Ekipler, kaçan saldırganın peşine düşerken kan donduran olayın nedeni araştırılıyor.

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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünden korkunç haber!  İ.K, karısı Ş.K ve adı öğrenilemeyen Afganistan uyruklu olan çoban pompalı tüfekle kafasından vurularak öldürüldü.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.

3 kişiyi vurup kaçan şahıs için ise arama çalışmaları devam ederken cinayetlerin nedeni araştırılıyor.

3 kişinin katili Afganistan uyruklu

Ağrı'da yaşanan olaya ilişkin yeni detaylar geldi. 3 kişiyi öldüren kişinin de çobanlık yaptığı öğrenildi. Afganistan uyruklu şüpheli, tartıştığı aynı uyruklu çoban arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti katletti.

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