Ağrı'da şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay memleketi Denizli'ye uğurlandı

Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli olan personellere PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi.