Ağrı'da pandemi onları etkilemedi sipariş yağıyor! Paraya para demiyorlar

Abisi İsa Dalmaz ile açtıkları tandır ekmeği fırınında ilk başlarda geleneksel tandırla ekmek pişirdiklerini ancak daha sonra hem iş yoğunluğundan hem de daha az zahmet gerektiren modern makinalar ile tandır ekmeği pişirmeye başladıklarını söyleyen 5 çocuk annesi Neslihan Çarboğa, birçok kadının da burada çalışarak gelir elde ettiğini söyledi.