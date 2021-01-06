Ağrı'da pandemi onları etkilemedi sipariş yağıyor! Paraya para demiyorlar
AĞRI'da iki kardeş yaptıkları işle adeta siparişlere yetişemiyor. Pandemiden etkilenmediklerini belirten kardeşler yoğun ilgi gördüklerini söyledi.
Türkiye’nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı’ya dönen 50 yaşındaki İsa Dalmaz, kız kardeşi Neslihan Çarboğa ile birlikte burada açtıkları tandır ekmeği fırını sayesinde bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlıyor.
Pandeminin satışlarını olumsuz yönde etkilemediği tandır ekmeği, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tandır ekmeği pişirerek iş sahibi olan kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.
Abisi İsa Dalmaz ile açtıkları tandır ekmeği fırınında ilk başlarda geleneksel tandırla ekmek pişirdiklerini ancak daha sonra hem iş yoğunluğundan hem de daha az zahmet gerektiren modern makinalar ile tandır ekmeği pişirmeye başladıklarını söyleyen 5 çocuk annesi Neslihan Çarboğa, birçok kadının da burada çalışarak gelir elde ettiğini söyledi.
Çarboğa sözlerinin devamında ""İlk önce tandırlarımız vardı orada pişiriyorduk ekmekleri. Daha sonra yavaş yavaş büyüttük işletmemizi. Sonra bu sisteme geçtik. Bu sistem bizi daha az yoruyor. Biz yoruculuğun farkındayız ama çok şükür kazanıyoruz da kendi emeğimizle. Abimin burayı açması gerçekten hepimize bayağı yaradı." diye konuştu.