Ağrı'da gümrük aracına son dakika roketli saldırı! Yaralılar var

AĞRI 'dan bir son dakika saldırı haberi geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda yaralı var.. Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi. Soylu teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmanın sürdüğünü söyledi.

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Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, sınır kapısına giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, teröristlerin kıstırıldığını, çatışmanın devam ettiğini belirtti.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi. Bakan Soylu, paylaşımda, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var.



Teröristler takip edilip kıstırıldı.

Şu an çatışma devam ediyor — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 2, 2020

Yol ulaşıma kapatıldı

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.