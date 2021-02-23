Ağrı'da cinnet getiren baba eşi ve çocuklarını bıçakladı 1 ölü 3 yaralı

AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde cinnet getiren baba; eşi ve 3 çocuğunu bıçakladı. Korkunç olayda 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken; anne ve 2 kızı ile olayın ardından kendisine de zarar veren baba, yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

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AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı aşağı Köşk köyünde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şakir T., evde ailesiyle oturduğu sırada cinnet getirdi. Şakir T., eline geçirdiği bıçakla eşi Selcan ile çocukları İsa (4), Elif (6) ve Dicle T.'ye (7) saldırdı. Anne ve çocukların yardım çığlıkları üzerine köylüler yardıma koştu.

Eve giren köylüler, korkunç manzara ile karşılaştı. Anne ve çocukları kanlar içerisinde bulan köylüler, jandarma ile sağlık ekiplerine haber verdi. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsa T., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Anne Selcan ile çocukları Elif ve Dicle'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan; bıçakla kendisine de zarar veren baba Şakir T., jandarma nezaretinde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Köylüler, Şakir T.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.