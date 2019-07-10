Ağrı'da cansız bedeni bulunmuştu! Minik Leyla Aydemir'in ailesine yapılan DNA testi sonuçları
AĞRI'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ailesine DNA testi yapıldığı ortaya çıktı. Anne Şükran, baba Nihat ve amca Musa Aydemir'den alınan örnekler sonucu, minik Leyla'nın biyolojik babasının kim olduğu belli oldu.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Leyla Aydemir'in annesinin yüzde 99,99 ihtimalle Şükran, babasının ise yine yüzde 99,99 ihtimalle Nihat Aydemir olduğu belirlendi. Amca Musa Aydemir'in, Leyla'nın biyolojik babası olmadığı böylece ortaya çıkmış oldu.
Öte yandan Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile köylülerden B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
Leyla'nın videosunu amcası çekmiş: Hazırlanan iddianamede, amca Musa Aydemir'in Leyla'nın kaybolduğu gün köyün üst tarafında bulunan yolda yürürken 08.40 ile 09.00 aralarında küçük kızın videosunu ve fotoğrafını çektiği kaydedildi. Bunların ise WhatsApp üzerinden birçok kişiye gönderildiği belirlendi.
İhbar üzerine gerçek baba araştırıldı: İddianamede, Denizli 112 Acil Sağlık ihbar hattına "Leyla'nın babası Nihat Aydemir değil. Gerçek babası, amca Musa Aydemir. Bu konu Nihat Aydemir tarafından öğrenildikten sonra öldürülen Leyla Aydemir, Nihat Aydemir'den uzaklaştırıldı" şeklinde ihbarda bulunulduğu yer aldı.