Ağrı şikayeti ile hastaneye gitti! Çocuğun gözünden çıkanlar dehşete düşürdü

"Bu durumun yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerle görülme oranı daha fazladır. Sineğin bıraktığı larvaları biz hareket eden kurtçuk olarak görürüz. Mikroskobik muayene altında pamuk yardımıyla temizleriz"