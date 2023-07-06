Ağrı şikayeti ile hastaneye gitti! Çocuğun gözünden çıkanlar dehşete düşürdü
Bitlis'in Tatvan ilçesinde göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenede çocuğun göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi.
Tatvan ilçesinde göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan muayenede çocuğun göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi.
İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi. Ateşoğlu şunları kaydetti:
"Bu durumun yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerle görülme oranı daha fazladır. Sineğin bıraktığı larvaları biz hareket eden kurtçuk olarak görürüz. Mikroskobik muayene altında pamuk yardımıyla temizleriz"