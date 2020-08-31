Ağrı Dağını görenler gözlerine inanamadı! 3 gün sürdü
Dosso Dossi Fashion Show 2020- 2021 kış kreasyonu dijital platform defilesini Ağrı'da yapacağını duyurmuştu. Defilenin çekimleri 3 gün sürdü. Çekimler Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi bölümleri ile tamamlandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden tarihi İshak Paşa Sarayı'nda başlayan defilenin ikinci gün çekimleri, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta Nuh'un Gemisi'nin izlerinin bulunduğuna inanılan Ağrı Dağı eteğindeki Üzengili (Meşar) köyü yakınlarında devam etti.
Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte, saman yığınlarıyla süslenen Ağrı Dağı manzaralı doğal sahnede düzenlenen defileye, ünlü mankenler Wilma Elles ve Didem Soydan da katıldı.
Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgınının ardından ilk kez düzenlenen ve 50'den fazla ülkede dijital platform üzerinden yayınlanacak defilenin son gün çekimlerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Ünlü mankenler, defilenin ardından Nuh'un Gemisi'nin izlerinin bulunduğuna inanılan tarihi bölgeyi gezdi.