Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kalp krizi geçirdi iddiası

Ağrı Belediyesinin AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia ediliyor.

Savcı Sayan’ın katıldığı bir programda rahatsızlandığı ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığı belirtiliyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sayan bundan iki yıl önce Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü derneğinin toplantısında da kalp krizi geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.

31 Mart’ta AK Parti’den Ağrı Belediye Başkanlığına seçilen Sayan son günlerde 'Suriyelileri istemiyorum' çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a verdiği tepkiyle gündeme gelmiş ve Suriyelileri Ağrı’ya davet etmişti.