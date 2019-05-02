HABER /  GÜNCEL

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kalp krizi geçirdi iddiası

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kalp krizi geçirdi iddiası

Ağrı Belediyesinin AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia ediliyor. 

Savcı Sayan’ın katıldığı bir programda rahatsızlandığı ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığı belirtiliyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sayan bundan iki yıl önce Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü derneğinin toplantısında da kalp krizi geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.

31 Mart’ta AK Parti’den Ağrı Belediye Başkanlığına seçilen Sayan son günlerde 'Suriyelileri istemiyorum' çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a verdiği tepkiyle gündeme gelmiş ve Suriyelileri Ağrı’ya davet etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tuzla’da çocuğu öldüresiye döven maganda için flaş karar
Tuzla’da çocuğu öldüresiye döven maganda için flaş karar
AK Parti'den flaş İstanbul seçimleri açıklaması: Ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor
AK Parti'den flaş İstanbul seçimleri açıklaması: Ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor
Maltepe Kadıköy ve Ataşehir seçim sonuçları için 32 ayrı soruşturma
Maltepe Kadıköy ve Ataşehir seçim sonuçları için 32 ayrı soruşturma
Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan: Yeni siyasi arayışlarımız var
Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan: Yeni siyasi arayışlarımız var
Ticaret Bakanı Pekcan, duyurdu! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Ticaret Bakanı Pekcan, duyurdu! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Trafikte yeni dönem resmen başladı! Okumdan trafiğe çıkmayın... İşte detaylar
Trafikte yeni dönem resmen başladı! Okumdan trafiğe çıkmayın... İşte detaylar
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Emlak Konut’tan yatırımcılara yeni fırsat!
Emlak Konut’tan yatırımcılara yeni fırsat!
Fenerbahçe'nin deplasman kabusu
Fenerbahçe'nin deplasman kabusu
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm 2. fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm 2. fragmanı
Altını olanlar dikkat! İşte son durum...
Altını olanlar dikkat! İşte son durum...
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Yorumlar