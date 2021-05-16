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'Ağlıyorum' deyip paylaştı! Ünlü isim Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş şampiyonluğu kutladı

'Ağlıyorum' deyip paylaştı! Ünlü isim Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Beşiktaşlı ünlü isimler sosyal medya hesaplarından şampiyonluğu kutladı.

'Ağlıyorum' deyip paylaştı! Ünlü isim Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş şampiyonluğu kutladı

HAKAN ALTUN
Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur. Biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun. Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı.

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'Ağlıyorum' deyip paylaştı! Ünlü isim Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş şampiyonluğu kutladı

GÖKHAN TEPE
Oğlum... İlk şampiyonluğun... Hayat gibi Beşiktaş... Son ana kadar pes etme... Bu şampiyonluğu unutma...

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'Ağlıyorum' deyip paylaştı! Ünlü isim Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş şampiyonluğu kutladı

ZAFER ALGÖZ
Anne, Beşiktaşımız şampiyon oldu... Evladın Sergen Yalçın tarihe geçti... Kendinden önce Beşiktaşımıza dua eden güzel ellerinden öperim.

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'Ağlıyorum' deyip paylaştı! Ünlü isim Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş şampiyonluğu kutladı

SERKAN ÇAYOĞLU
Şampiyon...

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