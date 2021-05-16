'Ağlıyorum' deyip paylaştı! Ünlü isim Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş şampiyonluğu kutladı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Beşiktaşlı ünlü isimler sosyal medya hesaplarından şampiyonluğu kutladı.
HAKAN ALTUN
Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur. Biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun. Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı.
GÖKHAN TEPE
Oğlum... İlk şampiyonluğun... Hayat gibi Beşiktaş... Son ana kadar pes etme... Bu şampiyonluğu unutma...
ZAFER ALGÖZ
Anne, Beşiktaşımız şampiyon oldu... Evladın Sergen Yalçın tarihe geçti... Kendinden önce Beşiktaşımıza dua eden güzel ellerinden öperim.
SERKAN ÇAYOĞLU
Şampiyon...