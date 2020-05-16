Ağlamanın daha önce duymadığınız şaşırtan faydaları ağrıları azaltıyor!

Ağlamak gerçekten çok sağlıklı bir eylemdir ve gözyaşlarınızı tutmak size çok daha fazla zarar verir. Duygularınızı bastırıp onları yutmak sizde hasara yol açar. Bunun sonunca fiziksel rahatsızlıklara yakalanabilirsiniz. Bunun olmasına izin vermeyin. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız ağlayın.