Ağlamanın daha önce duymadığınız şaşırtan faydaları ağrıları azaltıyor!
Ağlamak, normal ve insani bir duygusal ifade olarak kabul edilir. Çoğumuz ağladıktan sonra kendimizi daha iyi hissederiz. Bu rahatlama duygusu hayali sayılmaz.İşte ağlamanın bilinmeyen faydaları...
İnsanlar sevinçten olsun üzüntüden olsun zaman zaman ağlarlar. Gülmenin erkeği kadını nasıl olmuyorsa ağlamanın da olmaz.
Şüphesiz, ağlamanın zihniniz için birçok faydası vardır. Bu sebepten ötürü, insanların ağlamakla ilgili bir sürü farklı düşünceleri olsa da, size ağlamamanızı söyleseler de, onlara kulak asmayın.
Ağlamak gerçekten çok sağlıklı bir eylemdir ve gözyaşlarınızı tutmak size çok daha fazla zarar verir. Duygularınızı bastırıp onları yutmak sizde hasara yol açar. Bunun sonunca fiziksel rahatsızlıklara yakalanabilirsiniz. Bunun olmasına izin vermeyin. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız ağlayın.
Ağlamak endorfin salgılanmasına neden oluyor. Endorfin insana neşe veren bir hormondur ve zaten mutluluk hormonlarından bir tanesi olarak bilinir. Endorfinin neşe vermenin yanı sıra sağladığı bir fayda da ağrıları azaltmasıdır.