"Ağlamam, ağlamayı da sevmem çalışırım" Melek Mosso'dan konser öncesi samimi açıklamalar
Sesiyle, şarkılarıyla son dönemin öne çıkan şarkıcılarından olan Melek Mosso yoğun konser programına hız kesmeden devam ediyor. Bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sahne alan başarılı şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kariyeri ile ilgili samimi açıklamalar yapan Mosso buralara kendi çabasıyla geldiğini söyleyerek " Ağlamam, ağlamayı da sevmem çalışırım. Genelde öyle yaptım kazandım" dedi. İşte haberin tüm detayları...
Son dönemin parlayan yıldızlarından olan, kendine has güçlü sesiyle adını milyonlara duyuran Melek Mosso bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Yoğun konser programına devam eden Mosso, konser önce muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, samimi açıklamalarda bulundu. Kariyeri ile ilgili konuşan başarılı şarkıcı "Ağlamam, ağlamayı da sevmem çalışırım. Genelde öyle yaptım kazandım" dedi.
Kıbrıs'ta sahne aldı
Melek Mosso, bayramın üçüncü günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Melek Mosso kariyeriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
"Evime bile gidemiyorum"
Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Bayramda bol bol konser veriyoruz, keyifler yerinde. Her gün bir şehirdeyiz, evime bile gidemiyorum” dedi.
"Kendi çabamla geldim"
Bugünlere kendi çabalarıyla geldiğini söyleyen Mosso şu ifadeleri kullandı...