"Ağlamam, ağlamayı da sevmem çalışırım" Melek Mosso'dan konser öncesi samimi açıklamalar

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan, kendine has güçlü sesiyle adını milyonlara duyuran Melek Mosso bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Yoğun konser programına devam eden Mosso, konser önce muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, samimi açıklamalarda bulundu. Kariyeri ile ilgili konuşan başarılı şarkıcı "Ağlamam, ağlamayı da sevmem çalışırım. Genelde öyle yaptım kazandım" dedi.