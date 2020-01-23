Ağlama duvarına giden Macron İsrail polisine bağırdı çık buradan

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Le Parisien gazetesinden bir muhabirin kaydettiği ve Twitter'da paylaştığı videoda Macron İngilizce konuşuyor ve oldukça sinirli bir şekilde "Herkes kuralları gayet iyi biliyor. Yaptığın hareket hiç hoşuma gitmedi. Burayı terk et lütfen" diyor.