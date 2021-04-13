Ağızdaki aft nasıl geçer doğal yöntemler neler?
Konuşma, yutkunma ve çiğneme gibi hareketler esnasında zorluğa neden olan ağız yaraları, gündelik yaşamı olumsuz etkiler. Ağız yaralarını geçiren doğal yöntemleri sizin için sıraladık.
Aft Nedir?
Aft ya da bir başka deyişle aftöz ülser, ortası beyaz kenarları kırmızı düğme şeklinde delinmiş gibi görünen ağız içinde oluşmuş ağrılı yaralara aft denir. Ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde görülür ve kişinin yemek yemesini, bir şeyler içmesini olanaksız hale getirir. En sık görülen ağız hastalıklarından biridir. İstatistiklere göre, toplumda görülme sıklığı yaklaşık %20’ye tekabül eder.
Zayıf bağışıklık sistemi, vitamin ve mineral yetersizliği, ergenlikte hormonal faktörler ve çölyak hastalığı aftöz ülsere neden olabilmektedir. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Kadınlarda daha yaygın olarak görülür. İltihaplı bir doku ile çevrili olan aft yaraları kısa zamanda kendiliğinden geçer. Ancak ciddi aftların iyileşmesi 1.5 ayı bulabilir.
Zayıf bağışıklık sistemi, vitamin ve mineral yetersizliği, ergenlikte hormonal faktörler ve çölyak hastalığı aftöz ülsere neden olabilmektedir. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Kadınlarda daha yaygın olarak görülür. İltihaplı bir doku ile çevrili olan aft yaraları kısa zamanda kendiliğinden geçer. Ancak ciddi aftların iyileşmesi 1.5 ayı bulabilir.
Aft neden olur?
Aft yaraların oluşumunda rol oynayan yanlış davranışlar ve bazı sağlık sorunları şunlardır:
Genetik ve sistemik hastalıklar
Vitamin ve mineral eksiklikleri
İlaç kullanımı
Hormonal değişiklikler
Besin ve ilaç allerjileri
Aşırı soğuk ve sıcak besinlerin tüketilmesi
Ağız bakımı ve temizliğinin yetersiz olması
Alkollü ve asitli içeceklerin tüketimi