Ağız kokusu neden olur fırçalamak yetmiyorsa...

Dişlerinizi düzenli fırçalıyorsunuz ama yine de ağzınızda koku mu var? Ağız kokusunun nedenleri sadece diş fırçalamakla ortadan kalkmıyorsa detaylı bir hekim kontrolüne girmeniz gerekir. Çünkü ağız kokusunun nedeni dişteki çürükler, diş taşları, dilin fırçalanmaması olabileceği gibi, çeşitli hastalıkların da habercisi olabilir.

Ağız kokusu çok sayıda insanın şikayetçi olduğu bir konu. Özellikle sosyal hayattan kopuşa, özel ilişkilerde sorunlara kadar neden olabilmekte. Bazen sadece yediklerimizden kaynaklanan ve fırçalama sonrası geçen ağız kokusu kimi durumlarda kronikleşebilir. İşte ağız kokusu neden olur sorusunun en yaygın 8 yanıtı...

Uygun olmayan ağız hijyeni: Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

Diş çürükleri: Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.

Diş taşları: Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

Dilin fırçalanmaması: Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.

Uygun olmayan protezler: Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur.Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır.

Tütün ürünleri kullanımı: Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

Alkol kullanımı: Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.

8. Hastalıklar: Diyabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit ,mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir.