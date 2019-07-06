Ağırel şimdiye kadar sorulmamış soruları sordu! Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak cevaplar
Yeni parti iddiaları ile ilgili Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'e konuşan kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "AK Parti iktidarı biraz zor toparlanır" diye konuştu.
Ağırel, Cübbeli Ahmet hakkında Halk TV'de Cüneyt Akman'ın hazırlayıp sunduğu 'Zamanın Ruhu' programında bir takım belgeleri kamuoyuna açıklamıştı. Ağırel, iddiaları sormak için Cübbeli Ahmet'in evine gitti.
Ağırel, Yeniçağ'daki yazısında Cübbeli Ahmet'in evini şöyle tarif etti: Oturduğu yeri tabi ki de yazamam ama çok lüks bir sitede çok lüks bir villada yaşadığını aktarabilirim. İçeri girdiğimde de dikkatimi ilk çeken şeyler el yazması Arapça tefsirler oldu. Ayrıca özel çerçevedeki Kabe örtüsü ve altın rengindeki -belki de altın- çerçeveye konulmuş Hz. Muhammed'in ayak izinin olduğunu gördüm.
"Röportajın en can alıcı bölümü"
Gazeteci Ağırel, Cübbeli Ahmet'in 23 Haziran seçim sürecindeki çıkışları ve "yeni parti" iddialarıyla ilgili açıklamalarına yer verdi: Röportajın en can alıcı bölümü AK Parti ve Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamaları oldu. Seçimden önce Ekrem İmamoğlu için söylediği "Binali Beyi ben kaybettirdim diyen kimi kazandırdığını söylemiş oluyor haram işliyor" sözlerini açıkladı.
Cübbeli Ahmet, İmamoğlu hakkında, "Benim hedefim CHP ya da HDP seçmeni değildi. Saadet Partisi seçmeniydi. Onu da başardım. Yarı yarıya düşürdüm. Aslında daha çok düşürdüm ama Öcalan açıklaması sonrası MHP'liler boş atacağına Saadete oy attı" dedi.