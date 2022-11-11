Ağır yaralı halde bulunmuştu! Armutlu Kaymakamı hayatını kaybetti
Beylik silahıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), 6 Kasım 2022 Pazar günü evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.
Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Kaymakam Kılıç tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.