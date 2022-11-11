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Ağır yaralı halde bulunmuştu! Armutlu Kaymakamı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağır yaralı halde bulunmuştu! Armutlu Kaymakamı hayatını kaybetti

Beylik silahıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), 6 Kasım 2022 Pazar günü evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Kaymakam Kılıç tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

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