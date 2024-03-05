Ağır Ceza Hakimi ile savcının boşanma davasında şok iddialar! Altınlarımı çaldı, 'eski katibiyle aşk yaşıyor' diye..

İSTANBUL Anadolu Adliyesi'nde çok ilginç bir boşanma davası görülüyor. Eskişehir Adliyesi’nde ağır ceza hâkimi olarak görev yapan Dilara Ayşe Akdeniz Karasoy ile Düzce Adliyesi’nde görevli savcı eşi Abdullah Karasoy arasındaki davada suçlamalar havada uçuşuyor. Hakim hanım "altınlarımı çaldı, dövdü, kolumu kırdı" diye şikayetçi olurken, savcı bey, eski kâtibi ile ilişkisi olduğu söylentisini yayarak peşine adam taktığını öne sürdü.

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Görevdeki bir ağır ceza hâkimiyle savcı arasındaki boşanma davasında dikkat çeken suçlamalar yer aldı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasının kahramanları yargı mensupları. Hâkim Dilara Ayşe Akdeniz Karasoy ile Savcı Abdullah Karasoy 6 yıl önce evlendi.

Karşılıklı boşanma davası açtılar

Bursa’da görev yaptıkları dönemde tanışan çift, şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma yoluna gitti. Anılan davayı açan isim Hâkim Karasoy (32) olurken, Savcı Karasoy ise karşı boşanma davası açtı.

Dilara Ayşe Akdeniz Karasoy; savcı eşinden evlilikleri boyunca şiddet ve eziyet gördüğünü öne sürdü. Hâkim Karasoy, eşine yönelik "Bir kere kolumu kırmıştı. Boğazımı sıkmıştı" ifadeleri kullandı.

Kocam, altınlarımı ve bilgisayarımı çaldı!

Savcı eşinin, sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini iddia eden Hakim Karasoy, iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Şikâyetlerin birinde Hâkim Karasoy; savcı eşini, altınlarını ve bilgisayarını çalmakla suçladı. Anılan başvuruya takipsizlik kararı verildi. Hâkim Karasoy, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda ise ‘kasten yaralama’ ve ‘eziyet’ suçlamasında bulundu.

Karım, başka biri ile tatile gitti

Savcı Karasoy adına sunulan dilekçelerde ise, Hâkim Karasoy’un psikolojik sorunlar yaşadığı, suçlamalarının gerisinde de yaşadığı rahatsızlığın yer aldığı görüşü savunuldu. Savcı Karasoy, esas şiddete uğrayanın kendisini olduğunu iddia etti. Eşinin, Aralık 2023’te İ. K. isimli bir erkekle tatile gittiğini kaydeden Savcı Karasoy, “Bu durum sadakat yükümlülüğünün ihlali” dedi.

Davayı açmadan önce 2 milyon istedi

Hâkim Karasoy’un, davayı açmadan önce 2 milyon TL isteği öne sürülen savunma dilekçesinde, “Bu planıyla istediği amaca ulaşamadı. Bu sefer müvekkili karalama kampanyası başlattı” ifadelerine yer verildi. Hâkim Karasoy’un, eşini kötülemek için başsavcı dahil birçok yargı mensubunu aradığı kaydedildi.

Savcı olan eşinin peşine dedektif taktı Savunma dilekçesinde, Hâkim Karasoy’a ‘kıskançlık’ suçlaması da yöneltilerek, Savcı eşi ile eski kâtibi arasında ilişki olduğu söylentisini yaydığı suçlaması şu ifadelerle yapıldı: “Adliye personelini dedektif gibi çalıştırdı. Müvekkilin (Savcı Karasoy) bir başka tanıdığı olan S. S. isimli adliye çalışanını arayarak bu kişiden, müvekkilin ve eski katibinin bir şekilde yan yana fotoğraflarını çekmesini istemiş. Eşinin kendisini aldattığını hemen HSK’ya (Hakimler ve Savcılar Kurulu) bildirdiğini, müvekkili ve eski katibini işten attıracağını söylemiştir.”



Ses takıntısı var, temizlik hastası

Hâkim Karasoy hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer verilerek, bu kişiye yönelik suçlamada ise Davacı (Hâkim Karasoy), müvekkile ait şahsi bilgisayar, robot süpürge, 15 adet çeyrek altını da alarak evden ayrılmıştır” denildi. Hâkim Karasoy’un, ses takıntısı nedeni ile çiftin 5 yıl boyunca aynı odada kalamadıkları ifade edilerek, bu kişinin temizlik hastası da olduğu öne sürülerek “Müvekkil eliyle alnını kaşımış olsa bile, müvekkile elini yıkatmaya çalışmış, bu gibi istekleriyle müvekkile hayatı zehir etmiştir” denildi.

3 aylık koruma kararı aldırdı

Savcı Karasoy’un, şahit olarak gösterdiği 10 kişiden 4’ünün hâkim-savcı olduğu anlaşıldı. Hâkim Karasoy, mahkemeye yaptığı başvuruda eşine yönelik korunma talep etti. Mahkeme, 3 ay süre ile Savcı Karasoy’un, eşine yaklaşmaması kararı verdi. Mahkeme, Hâkim Karasoy’un, yeşil pasaportu dahil bir takım kişisel eşyalarının iadesi yönündeki talebi de kabul etti. İlgili karar Düzce Adliyesi’ne gönderildi.